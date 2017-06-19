«Работодателю интересны не вы сами, а то, что вы умеете»

Психологи, представители крупных компаний, бизнес-тренеры и сотрудники Центра занятости населения рассказали петербургским выпускникам и студентам, как найти и получить работу мечты. Или создать ее.

«Смените «надо» на «хочу»

В прошедшую субботу Петропавловская крепость, оставаясь туристической Меккой, превратилась в площадку, на которой состоявшиеся специалисты из разных сфер деятельности делились секретами успеха и делового общения со специалистами начинающими. В Санкт-Петербурге состоялся Молодежный карьерный форум — масштабное событие для студентов, выпускников и молодых работников.

В течение 5 часов на площадке, поделенной на тематические зоны, проходили мастер-классы, квесты, собеседования, образовательные лекции, а также игры, розыгрыши стажировок в крупных компаниях и выступления известных в деловых кругах спикеров.

Цель форума — помочь сформировать у молодежи навыки самопрезентации, которые необходимы для успешного построения карьеры. Например, полезным в этом плане было заседание Санкт-Петербургской федерации дебатов, во время которого был проведен Crush test. Эксперты после быстрого 30-секундного самопредставления участников объясняли, что ими было сказано правильно, а чего во время презентации делать не стоит. Сменивший их ведущий специалист в области этикета и протокола в России Иван Арцишевский рассказал молодым людям, что такое деловой этикет и насколько он важен в карьере.

В соседнем с главной сценой шатре молодой, но весьма успешный спикер, основатель SMM-агентства Дмитрий Фердман делился своим опытом, объясняя, как можно зарабатывать на так любимых многими социальных сетях и блогах. А в зоне «Профессиональная ориентация» будущим и начинающим специалистам психологи объясняли технологии составления успешного резюме, телефонных переговоров и секреты правильного поведения во время собеседования.

— Очень важный момент — нужно своим намерения зафиксировать для себя позитивно. За любым «надо», «необходимо, «должен/должна» всегда скрывается какое-то «хочу». Важно это понять и заменить эти слова на «хочу». Например: «Я хочу, чтобы мой ребенок получил высшее образование, и я пойду работать», «Я хочу не беспокоиться по поводу квартплаты» или «Хочу позволять себе эти вещи» вместо «Мне надо работать, чтобы...», — рассказывает о том, насколько важен правильный настрой в поисках и отборе работы ведущий психолог отделения профессионального обучения, профориентации и психологической поддержки Агентства занятости населения Красногвардейского района Санкт-Петербурга Тамара Коваль.

Психолог Светлана Соколова рекомендовала слушателям, заполняя анкету, не особо распространяться о себе и осторожнее описывать хобби, особенно если они экстремальные.

— Работодателю интересны не вы сами, а то, что вы умеете. То, какую пользу вы можете принесли предприятию, — сообщила спикер и посоветовала спокойно относится к стресс-собеседованиям, которые в последнее время стали популярны. — Поймите, что это всего лишь попытка проверить вашу адаптивность и стрессоустойчивость.

Выставка работы и стажировок мечты

В этом году Молодежный карьерный форум посетило более 5 тысяч человек. И каждый нашел полезную для себя лекцию и площадку. 18-летний Артем из Павловска, например, о мероприятии узнал случайно, но посетил его целенаправленно.

— Форум заинтересовал тем, что здесь рассказывают, как устроиться на работу. Особенно интересно было послушать лекции о том, как презентовать себя. Могу сказать, что тут после общения с психологами в зоне профориентации я наконец-то определился с работой. Раньше я думал о карьере военного, но оказалось, что больше мне подходит работа в социальной и научной среде. После этого я уже подошел к стендам работодателей и записался на 5 собеседований, – сообщил о своих открытиях и успехах Артем. Но при этом скромно умолчал о том, что едва не победил обладателя Кубка мира по русским шашкам среди женщин Екатерину Иванову. Парень стал одним из участников сеанса одновременной игры. Шашки, кстати, на форуме оказались тоже не случайно.

– Эта игра развивает мозг, счет, уникальным образом развивает память. Семикратный чемпион мира по русским шашкам Гавриил Колесов может за 10 минут запомнить содержание листа А4, заполненного телефонными номерами. А Катя, например, помнит наизусть 5-6 тысяч комбинаций, – сообщил представитель Фонда «Русские шашки» Лев Годованник. – Шашки развивают чрезвычайно полезное в жизни любого человека умение просчитывать ходы вперед. И не только свои, но и тех, кто рядом. А способность к стратегическому мышлению дает толчок развитию человека в целом.

Конечно, описанное – лишь малая часть того, что происходило на форуме. На площадках мероприятия рассказывалось о тонкостях социального предпринимательства, фрейминге, развитии интернет-проектов, нейротехнологиях. Говорилось о том, как ожидания начинающего бизнесмена соотносятся с реальностью. О том, как найти инвестора и увлечь его своим проектом. На выставке работодателей и образовательных учреждений было выставлено более 300 вакансий от ведущих компаний города. Работодатели приглашали молодых соискателей на вакантные места, а студентам предоставляли возможность стажировки в сфере IT, пищевом и промышленном производстве и ретейле. Молодежный карьерный форум — площадка, где у каждого участника мероприятия появляется возможность пройти собеседование на позицию мечты или найти желанную стажировку.

Наталья Ламбоцкая