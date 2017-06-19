Футбол включили на повтор

Видеоповторы на Кубке конфедераций — 2017 спустя всего три дня после начала турнира уже стали темой номер один. «Фонтанка» объясняет, почему, и решает, как теперь к этому относиться.

На Кубке конфедераций было сыграно всего три матча, а видеоповторы, позволившие избежать нескольких серьезных ошибок, уже стали главной темой для обсуждения. Говорили о них больше, чем об исходах самих матчей. Было не засчитано два гола и еще один отменен. Похоже, будущее в таком консервативном виде спорта, как футбол, наконец наступило.

Что произошло

На столь крупном международном турнире, каким является Кубок конфедераций, видеоповторы используются впервые. Решение было принято на заседании Международного совета футбольных ассоциаций в Лондоне в марте 2017 года. Официально это называется «Система видеопомощи арбитрам» (VAR).

На Кубке конфедераций за один день к ней успели прибегнуть трижды.

Исторический момент произошел 18 июня в Казани на 21-й минуте матча Португалия – Мексика. Центральный защитник португальцев Пепе забил мяч в ворота Мексики. Линейные арбитры никак не отреагировали. Португальцы уже вовсю праздновали, но тут главный судья Нестор Питана жестом показал, что собирается проконсультироваться с видеоассистентом. Видеоассистент почти тут же определил офсайд. При повторе заметно, что в положении «вне игры» оказались сразу четверо игроков Португалии. Как линейные судьи этого не заметили, остается только догадываться. Португальцы в шоке, но спорить бессмысленно: все слишком очевидно.

Второй и третий эпизоды произошли уже в игре Камерун — Чили в тот же день, только в Москве, на «Открытии Арене». В концовке первого тайма также из-за миллиметрового офсайда, который вряд ли бы разглядел обычный судья, отменили гол чилийского форварда Эдуардо Варгаса. К тому моменту чилийцы уже успели даже отпраздновать, присев на газон и изобразив игру на приставке. На 90-й минуте Варгас вновь забил, но в этот раз получилось все наоборот: судья гол сначала отменил, но после консультации с видеосудьей взятие ворот засчитал.

С финальным свистком осталось большое поле для размышлений. Происходившее было как минимум необычно. Понятно было, что таким, как раньше, футбол уже не будет никогда.

С чего начиналось

О необходимости введения видеоповторов в футболе говорили уже давно. Долгое время боссы Международной федерации футбола (ФИФА) этому противились, считая, что это убьет дух футбола. Но время шло, и необходимость подобного нововведения становилась все очевиднее. Слишком большие деньги крутятся в этом виде спорта, чтобы прикрываться такой нелепой для 21-го века отговоркой, как «человеческий фактор».

В марте 2016 года в тестовом режиме на два года система видеопомощи арбитрам была введена во втором дивизионе первенства Италии. Следующим шагом стал клубный чемпионат мира в Японии. 14 декабря в полуфинальном матче этого турнира «Касима» (Япония) – «Атлетико Насьональ» (Мексика) впервые в истории судья Виктор Кашшаи назначил пенальти после видеоповтора. Причем игра продолжалась еще несколько минут после спорного эпизода, прежде чем видеоассистент подал Кашшаи сигнал о необходимости просмотреть его еще раз. Судья приостановил матч и лично изучил момент по специальному монитору у края поля. После этого указал на 11-метровую точку.

На следующий день во втором полуфинальном матче «Америка» (Мексика) – «Реал» (Испания) судья Энрике Касерес засчитал гол Криштиану Роналду после того, как убедился также при помощи видеоповтора, что звездный нападающий не находился в офсайде. Тогда не все сразу поняли, что происходит, и игроки еще долго спорили с рефери. Из-за этого система подверглась критике, но президент ФИФА Джанни Инфантино был непреклонен, пообещав сделать все возможное, чтобы видеоассистенты работали на чемпионате мира 2018 года в России.

Как к этому относиться

«Фонтанка» обратилась к экспертам с просьбой оценить нововведение. Их мнения разошлись.

Положительно оценил видеоповторы футбольный инспектор Сергей Лапочкин.

– Пока впечатления хорошие, мне понравилось, хотя я был большим противником этого, но то, что они сейчас показывают, очень интересно, – заявил он. – Если качественная аппаратура, почему бы и нет. 40 секунд, потраченные на видеопросмотр, это не проблема. Почему был противником? Я не думал, что это все будет так быстро. Думал, что на это будет уходить по 2 – 3 минуты, а 40 секунд — почему бы и нет. Линейные арбитры все равно будут нужны, ведь видеопросмотру будет подвергаться не каждый момент, а только ключевые. Линейные арбитры были, есть и будут, потому что помимо «вне игры» есть другие моменты, по которым они принимают решения.

Категорически против высказался другой футбольный инспектор – Вячеслав Мельников.

– Мое мнение все еще категорически отрицательное, – подчеркнул он. – Теряется динамика игры. Для примера возьмем матч Россия — Новая Зеландия, фол на Полозе в штрафной соперника на 15-й минуте. Видеосудье, чтобы вынести вердикт, нужно несколько раз посмотреть повтор, а идет динамика, идет игра. Новозеландцы убегают в атаку тем временем. И тут видеосудья говорит: там был пенальти. И как быть? Если мяч ушел уже, а главный судья в чем-то сомневается, он может попросить повтор. Но, как показывает практика, все идет в динамике, засчитывают мяч, все радуются, поздравляют друг друга, потом его отменяют. Я считаю, что это очень сильно влияет на зрелищность. И еще подумайте: главный судья гол засчитывает, а видеосудья отменяет. Как главному потом чувствовать себя? Ему, считай, указали на его ошибку прямо во время игры. Ему еще весь тайм судить, а он уже знает, что он накосячил. Вообще в футболе от человеческого фактора никуда не деться. Если мы будем все в цифру переводить, зрелищность игры сильно упадет.

Мнение же болельщиков в разговоре с «Фонтанкой» высказал глава управляющей компании «Теорема» Игорь Водопьянов – он «за», правда, с некоторыми оговорками.

– Я считаю, что это правильное нововведение, – считает бизнесмен. – Но если в первом случае с голом в матче Португалия – Мексика повтор явно показал, что был офсайд, то во втором, в игре Камерун — Чили, там ну совсем было на 20 см. Нужно какие-то критерии ввести, хотя бы на половину корпуса. 20 см это совсем уж издевательство. Потом они начнут лазерами миллиметры высчитывать, и тогда надо будет всем футболочки в обтяжку носить, чтобы, не дай бог, футболочка туда не зашла. Какой-то затянутости при видеопросмотре я не заметил. 40 секунд же всего. Футболисты дольше на поле валяются.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»