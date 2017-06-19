Роскомнадзор защитил «Интервью с Путиным» от пиратов 103 раза



В день выхода первой серии «Интервью с Путиным» Роскомнадзор нашел незаконные копии более чем на сотне сайтов. На русском языке документальный сериал с 19 июня начинает показывать Первый канал.

Фильм американского режиссера Оливера Стоуна с президентом России Владимиром Путиным регулятор нашел на 103 сайтах, 81 файл уже был удален, остальные пока разбираются с полученными от Роскомнадзора уведомлениями.

Напомним, фильм состоит из четырех серий и в США их уже показал канал ShowTime c 12 по 15 июня.

В России его показ пройдет с 19 по 22 июня.

Кроме фильма, вышла одноименная книга на английском языке.