18+
(812) 416 77 77 телефон прямого эфира
Профессионал
19.06.2017 17:46
Александр Друзь о том, как стать умнее
Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь.

Александр Друзь о том, как стать умнее

Как натренировать свою память, стать умнее, повысить свой интеллектуальный уровень? Знает магистр клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.

В интервью интернет-каналу [Фонтанка.Офис] магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь не только дал несколько дельных советов, но и попытался ответить на интеллектуальный вопрос от "Фонтанки". Что из этого получилось? Смотрите прямо сейчас: 

Архивы передач
Предыдущие материалы
ВКонтакте Facebook LiveJournal Twitter

А самые классные видео вы можете получать с помощью нашего канала в Telegram