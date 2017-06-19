Александр Друзь о том, как стать умнее

19.06.2017 17:46

Как натренировать свою память, стать умнее, повысить свой интеллектуальный уровень? Знает магистр клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.

В интервью интернет-каналу [Фонтанка.Офис] магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь не только дал несколько дельных советов, но и попытался ответить на интеллектуальный вопрос от "Фонтанки". Что из этого получилось? Смотрите прямо сейчас: