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19.06.2017 17:46
Александр Друзь о том, как стать умнее
Как натренировать свою память, стать умнее, повысить свой интеллектуальный уровень? Знает магистр клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.
В интервью интернет-каналу [Фонтанка.Офис] магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь не только дал несколько дельных советов, но и попытался ответить на интеллектуальный вопрос от "Фонтанки". Что из этого получилось? Смотрите прямо сейчас:
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