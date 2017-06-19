Возбуждено уголовное дело по факту столкновения поездов на Курском вокзале Москвы
Возбуждено уголовное дело по факту столкновения поездов на Курском вокзале Москвы 19 июня, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
Ведоство уточняет, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).
"В 14 часов 38 минут в районе Курского вокзала города Москвы на малом ходу произошло столкновение поезда "Стриж" и электропоезда сообщением Нахабино – Щербинка. В результате столкновения за медицинской помощью обратились три человека. Два вагона сошли с рельсов, оба поезда получили серьезные повреждения. Следствием проводится комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, его совершивших. Расследование уголовного дела продолжается", – сообщает СКР.
Причиной столкновения поезда «Стриж» и электрички у Курского вокзала в Москве мог стать отказ стрелочного перевода, ранее сообщала "Фонтанка".
Справка:
Авария произошла днем 19 июня. Как сообщали в пресс-службе Московской железной дороги, в 14:38 при отправлении пригородного поезда №6325 сообщением Нахабино – Щербинка с Курского вокзала, по предварительной информации, произошел сход колесными парами двух вагонов, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего из Нижнего Новгорода на вокзал поезда "Стриж". Организована временная схема движения поездов на период ликвидации последствий схода колесных пар вагонов пригородного поезда. На месте создан оперативный штаб, работают два восстановительных поезда.