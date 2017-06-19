Возбуждено уголовное дело по факту столкновения поездов на Курском вокзале Москвы 19 июня, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Ведоство уточняет, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

"В 14 часов 38 минут в районе Курского вокзала города Москвы на малом ходу произошло столкновение поезда "Стриж" и электропоезда сообщением Нахабино – Щербинка. В результате столкновения за медицинской помощью обратились три человека. Два вагона сошли с рельсов, оба поезда получили серьезные повреждения. Следствием проводится комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, его совершивших. Расследование уголовного дела продолжается", – сообщает СКР.

Причиной столкновения поезда «Стриж» и электрички у Курского вокзала в Москве мог стать отказ стрелочного перевода, ранее сообщала "Фонтанка".