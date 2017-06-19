Арест правозащитника Идрисова за мелкое хулиганство оставлен в силе

Правозащитник Динар Идрисов безуспешно попытался обжаловать свой арест на 14 суток за мелкое хулиганство.

Горсуд Петербурга 19 июня рассмотрел апелляционную жалобу Динара Идрисова на административный арест после акции оппозиции на Марсовом поле 12 июня. В зале присутствовало более сорока человек из группы поддержки правозащитника. Некоторые держали в руках его портреты. Процесс длился почти четыре часа и завершился не в пользу арестованного.

Перед началом заседания Идрисов напомнил о том, что четыре дня назад объявил сухую голодовку. По фотографиям из зала суда видны две бутылки с водой под столом, за которым сидит Идрисов вместе со своим защитником. Одна из них наполовину опустошена.

Как сообщалось ранее, голодающий Идрисов требует отставки руководства ГУМВД Петербурга "за нарушение закона во время акции на Марсовом поле 12 июня". Самого Идрисова задержали на следующий день после протестов у здания Дзержинского районного суда, куда он явился в качестве общественного защитника задержанных. Его обвинили в мелком хулиганстве и арестовали на 14 суток.

Помимо апелляции Динара Идрисова, в горсуд поступило 14 жалоб на аресты задержанных на Марсовом поле. Все они остались без удовлетворения.