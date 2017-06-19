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Фонтанка-SUP
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19.06.2017 17:25

Фестиваль Фонтанка-SUP: чем больше нас будет - тем лучше!

Чем ближе к началу фестиваля «Фонтанка-SUP» – тем больше на официальном сайте мероприятия зарегистрировавшихся: уже более 40 человек! Организаторы ожидают, что в этом году в фестивале примут участие около 300 спортсменов и любителей.

Напомним, что встать на паддлборд и вместе с другими фанатами этого вида спорта пройти по рекам и каналам Санкт-Петербурга может любой желающий. Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» под девизом «В Питере – плыть» пройдет 8 и 9 июля. В рамках Фестиваля состоятся этапы кубка России по SUP-серфингу на длинную и короткую дистанции. Регистрация продолжается, спешите принять участие!

Партнеры мероприятия: школа Сап-Серфинга в Санкт-Петербурге «Onego Surfing»; торгово-промышленная компания «Стенова»; официальный дилер Volkswagen  в Санкт-Петербурге компания «Нева-Автоком»; «Петербургский мельничный комбинат» и торговая марка «Ясно солнышко»; группа компаний безопасности «Борс»; всесезонный центр пляжного спорта «Песок»; организатор спортивных событий мирового масштаба компания «Формула Теннис Хоккей».


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20.06.2017 15:32
На Вуоксе пройдет водный фестиваль
В поселке Лосево Ленинградкой области пройдет фестиваль водного спорта "Вуокса-2017". Профессионалы, любители и гости соберутся на старейшее мероприятие, посвященное активному отдыху.
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