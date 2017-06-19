Дзюба присоединился к "Зениту" на сборах

Артем Дзюба прибыл в расположение «Зенита» в Австрии и тренировался по индивидуальной программе, сообщает 19 июня официальный сайт клуба.

Утренняя тренировка началась в 9:45 и продолжалась около двух часов. Вечером команда проведет еще одну тренировку. Ближайший товарищеский матч запланирован на 21 июня — сине-бело-голубые встретятся с софийским ЦСКА. Игра начнется в 17:00 по петербургскому времени.

Артём Дзюба из-за травмы не смог принять участие в Кубке конфедераций, он покинул расположение сборной России ещё 2 июня. Позже спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания сообщал, что Дзюбе даже может понадобиться операция на колене. Но, видимо, здоровье игрока восстанавливается без радикальных мер медицинской помощи.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в Петербурге и еще нескольких российских городах с середины июня до начала июля. Соперниками России на Кубке конфедераций – 2017 будут Новая Зеландия (17 июня, 2:0), Португалия (21 июня) и Мексика (24 июня).