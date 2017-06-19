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Премия интернет-канала [Фонтанка.Офис] «Золотая Скрепка»
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19.06.2017 21:00
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«Золотая скрепка» остается в Петербурге

Премия [Фонтанки.Офис] оказалась настолько успешной, что стала не только первой, но и ежегодной. Призванная сплотить коллективы коммерческих компаний, «Золотая скрепка» заинтересовала и бюджетников.
«Золотая скрепка» остается в Петербурге

По первоначальному замыслу за золотые скрепки от «Фонтанки» должны были соревноваться только коллективы из сферы бизнеса. Цель – показать, что в стенах рабочего пространства совсем нескучно. Компаниям города и области предложили снять короткие видео о своей рабочей обстановке. Но к процессу приема заявок подключились бюджетники, и премии сразу стал другой формат. Воспитатели и чиновники – это уже не «белые воротнички», но тем интереснее.

Лучших выбирали организаторы Большого Бизнес Фан Фестиваля, в рамках которого проводился конкурс, и читатели «Фонтанки». Голосовали на сайте интернет-газеты и видеохостинге YouTube. Из 30 участников выбрали десять финалистов, а за наградами на сцену в Петровском арсенале Сестрорецка 16 июня поднялись шесть команд.

«Золотая скрепка» остается в Петербурге

Премию в номинации «Лучшее офисное пространство» получила группа компаний «Кронштадт». Команда сняла ролик в стиле Mannequin Challenge и показала свой офис мечты: двухуровневое помещение с зоной для отдыха, кофе-баром и даже со спальной зоной.

Сотрудницы компании «Техника кино» показали футбольную команду, и были признаны лучшими организаторами Большого Бизнес Фан Фестиваля.

Зрительские симпатии достались компании «Технотрейд» за здоровый подход к работе – занятия йогой прямо в офисе. Поднявшись на сцену, они показали пару асан.

В номинации «Выбор интернет-газеты «Фонтанка» победила строительная компания Normann – с роликом в стиле фильмов ужасов.

Призы взяли и два самых неожиданных участника премии «Золотая скрепка». Открытием фестиваля и победителем в номинации «Лучший коллектив» стали сотрудники детского сада №13 Курортного района. Танец воспитателей в костюмах бабок-ежек пришелся по душе и читателям, и редакции «Фонтанки». К слову, на сцену за призом коллектив поднялся в образе и исполнил танец на бис.

Не чужды креатива оказались и петербургские чиновники. Комитет по охране памятников истории и архитектуры (КГИОП) решил использовать в ролике то, что, собственно, охраняет: замки, дворцы и исторические парки города. Получилось настолько красиво, что госслужащим дали Специальный приз.

Победители получили сертификаты на участие во II Международном Петербургском фестивале «Фонтанка-SUP» и призы от партнеров фестиваля: годовую лицензию ABBYY FineReader, исторический журнал «Ваш тайный советник» от редакции интернет-газеты «Фонтанка.ру», букеты из фруктов и овощей от компании «Мадам Вегета», подарки от сети кинотеатров «Мираж Синема», интернет-сервиса «Амедиатека», кофейной компании «Мелитта», компании Secci, и информационного партнера премии – компании HeadHunter.ru.

Большой Бизнес Фан Фестиваль в этом году, как и премия «Золотая скрепка», проходил в пилотном режиме. Но тоже оказался популярен: на первый в России open-air для бизнесменов съехались участники из пяти стран мира. Фестиваль проходил три дня и завершился выступлением миллионера и прототипа главного героя фильма «Волк с Уолл-стрит» Джордана Белфорта.

«Фонтанка» продолжает устраивать фестивали для души. Следующим большим событием станут соревнования «Фонтанка-SUP». Фестиваль SUP-серфинга проводится второй раз, и в этом году в его программе – первый этап Кубка России по этому виду спорта, костюмированный карнавал на падлбордах, SUP-йога на пляже Петропавловской крепости, дефиле пляжной моды и мастер-классы для всех желающих. Всех желающих попробовать себя на доске и посмотреть, как это делают другие, ждут 8 и 9 июля на канале Грибоедова и пляже Петропавловской крепости. Подробную программу фестиваля смотрите на официальном сайте.


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