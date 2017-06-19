В столкновении поездов на Курском вокзале винят неисправную стрелку

Причиной столкновения поезда «Стриж» и электрички у Курского вокзала в Москве мог стать отказ стрелочного перевода.

Об этом РИА Новости сообщили в столичном транспортном управлении СКР, сообщает Лента.ру.

В ведомстве также заявили, что проводится доследственная проверка.

В результате инцидента, по предварительной информации, пострадали три человека, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. Известно, что двое из них с ушибами обратились в медпункт Курского вокзала.

Авария произошла днем 19 июня. Как сообщали в пресс-службе Московской железной дороги, в 14:38 при отправлении пригородного поезда №6325 сообщением Нахабино – Щербинка с Курского вокзала, по предварительной информации, произошел сход колесными парами двух вагонов, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего из Нижнего Новгорода на вокзал поезда "Стриж". Организована временная схема движения поездов на период ликвидации последствий схода колесных пар вагонов пригородного поезда. На месте создан оперативный штаб, работают два восстановительных поезда.