«Норманн» получил «Золотую скрепку» за хоррор

Компания "Норманн" получила «Золотую скрепку» в номинации «Выбор Фонтанки» на конкурсе, проводимом интеренет-каналом [Фонтанка.Офис] на лучшее офисное видео.



16 июня состоялось вручение первой премии интернет-канала [Фонтанка.Офис]. На Большом Бизнес Фан Фестивале чествовали финалистов. Из нескольких десятков участников в финал попали 10 компаний, 5 из которых получили призы, каждый – в своей номинации.



"Норманн" получил премию в номинации «Выбор интернет-газеты «Фонтанки». Вот как редакция портала обосновала свой выбор: "Их короткий, но впечатляющий ролик по мотивам японских фильмов ужасов подкупил редакцию оригинальной идеей и монтажом».

Съемки ролика проводились исключительно силами сотрудников компании – все снимала и монтировала руководитель колл-центра Маргарита Филон, ей помогали советник генерального директора Олег Ведутов, секретарь респшен Анастасия Оленева и менеджер отдела рекламы Виталий Рогулин.

Татьяна Алексеева, коммерческий директор строительной компании «Норманн»: «Нам очень приятно, что мы получили приз от организаторов. Редакция «Фонтанки» делала выбор между несколькими десятками достойных работ и мы горды, что коллектив этого честного и профессионального издания выбрал именно нас.

Мы хотели показать этим роликом, что, зачастую, покупка квартиры – волнительное и ответственное решение, порой очень страшно сделать первый шаг к новой, самостоятельной жизни. Зато потом можно наслаждаться независимостью и жить с теми людьми, которых выбираешь сам – достаточно сделать лишь один шаг – обратиться в «Норманн»! Мы строим квартиры первого выбора уже 13 лет и работаем для того, чтобы люди могли себе позволить недорогое, но качественное жилье, дарящее свободу и ощущение самодостаточности».

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