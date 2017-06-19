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19.06.2017 17:14

Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»

Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»
www.are.fi

После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.

Внушительный перечень крупных объектов перешел в ведение финских специалистов на основе контракта на техническое сопровождение инженерных систем: на улицах Парашютной, Симонова, Академика Александрова в Сосновом Бору, проспекте Юрия Гагарина, переулке Урхов, Петергофском и Крикковском шоссе.

В рамках контракта экспертам Are Россия предстоит выполнить комплекс инженерно-технических работ, предусмотренных договором на квартальное обслуживание систем вентиляции и кондиционирования, отопления, а также автоматики управления зданием.

О том, как компания Are воплощает технологии на практике читайте в нашем материале

За право получить контракт в финальном тендере боролись три ведущих иностранных компании, однако победа досталась Are как наиболее отвечающей всем критериям, предъявляемым "Лентой".

Инженерные системы объектов смонтированы по особой технологии, с которой знакомы не все представители российского рынка. Важным аргументом в пользу победителя стало и то, что Аre Россия принимала непосредственное участие в строительстве большинства данных комплексов в части проектирования инженерных систем и монтажа оборудования, а также выполняла их техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт до смены собственника. Аre Россия располагает в Финляндии собственным электронным центром мониторинга, что позволяет ей удалённо в режиме 24 часа осуществлять суточный мониторинг и сохранять бесперебойную работу объекта.

«Несмотря на то, что в России рынок инженерных систем довольно конкурентный, многие компании отдают предпочтение нам, поскольку мы умеем работать со сложным оборудованием и постоянно совершенствуем собственные инновационные разработки, которые уже применялись на данных объектах» — прокомментировали в пресс-службе Аre Россия.

 


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Новости компаний
www.are.fi
19.06.2017 17:14

Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»

После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
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19.06.2017 17:14
Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»
После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
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