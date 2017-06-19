С козырька дома на Ленинском сняли пенсионерку

Пожилая дама в невменяемом состоянии балансировала на крыше филиала Совкомбанка в Петербурге. Полиция нашла слова, чтобы эвакуировать пенсионерку оттуда без последствий.

О человеке, стоящем на краю козырька дома № 128 по Ленинскому проспекту, сообщили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» «Вконтакте» 19 июня, около 16.15. Поскольку речь идет о входе в филиал Совкомбанка у метро, прогулка быстро привлекла внимание прохожих. На место вызвали полицию.

В ГУ МВД «Фонтанке» сообщили, что на козырьке оказалась женщина 80 лет, которая проживает в доме № 128. Пенсионерку удалось уговорить спуститься. Состояние петербурженки оказалось таковым, что ей пришлось вызвать психиатров.

МЧС на место, как заявили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, не вызывали.