СМИ: Глава Роскомнадзора лично попросит у Дурова информацию про Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров обратится к владельцу и создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, чтобы потребовать у него данные о сервисе, которые включат в специальный реестр.

Как пишут СМИ 19 июня, регулятор не может получить от Дурова ответа уже некоторое время, поэтому за дело взялся лично руководитель.

Дуров уже сообщал о попытках включить мессенджер в какие-либо реестры и повлиять на его независимость. С его слов, сотрудники Федерального бюро расследований США пытались подкупить программистов из Telegram, чтобы получить доступ к шифрованию.

Напомним, внимание Роскомнадзора к проекту Дурова связано с законом о персональных данных, по которому информация о российских пользователях должна храниться на российских же серверах. При этом основатель «ВКонтакте» к сотрудничеству не стремится и после того, как в мае 2017 года Роскомнадзор запретил на территории РФ мессенджеры BlackBerry Messenger, Line, Imo и аудиовизуальный чат WeChat, Telegram также оказался под угрозой блокировки.

Кроме закона о персональных данных, над сервисом «повис» новый законопроект о запрете анонимности в мессенджерах — его в первом чтении приняли депутаты Государственной думы. В тексте закона говорится, что мессенджеры будут обязаны предоставлять услуги только тем пользователям, которые идентифицированы по номеру мобильного телефона.