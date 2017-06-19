На «Царскосельском вернисаже» покажут картины людей с ограниченными возможностями

В Пушкине состоится уличный праздник в рамках фестиваля изобразительного творчества людей с ограниченными возможностями «Царскосельский вернисаж».

Праздник начнётся 21 июня в 12.00 у Дома молодежи «Царскосельский» (ул. Магазейная, д. 40).

Главными экспонатами уличного вернисажа станут картины, которые были созданы в ходе царскосельских пленэров, мастер-классов и конкурса изобразительного творчества для людей с ограниченными возможностями. Тема фестиваля в 2017 году – «Все видится мне Павловск холмистый…»

У гостей праздника будет возможность не только ознакомиться с картинами участников фестиваля, но и проголосовать за самую лучшую, по их мнению, работу.

Также гостей фестиваля ждет интерактивно-развлекательная программа: дети и их родители смогут принять участие в мастер-классах по рисованию на мольберте и большом уличном баннере, заглянуть в творческую мастерскую «Палитра дружбы», сфотографироваться в «Саду скульптур», проявить свою фантазию на занятиях по рисованию мелом на асфальте. Для всех любителей ярких образов будет работать мастерская декоративного грима.

Уличный праздник завершится концертом и награждением победителей, номинантов и специальных призеров фестиваля.

«Фестиваль является площадкой для демонстрации и развития творческих способностей ребят с ограниченными возможностями, осознания своей причастности к мировой истории и культуре, востребованности талантов и важности их взглядов», – рассказывает Маргарита Урманчеева, президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ».