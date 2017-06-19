«Пётр Великий» и «Маршал Устинов» отстрелялись в Баренцевом море

Боевые расчёты тяжёлого атомного ракетного крейсера (ТАРК) «Пётр Великий» и ракетного крейсера (РК) «Маршал Устинов» Северного флота (СФ) выполнили совместные артиллерийские стрельбы в Баренцевом море. Место проведения учения было заранее закрыто для судоходства и полётов авиации, сообщает 19 июня Минобороны России.

В ходе учения экипажи крейсеров отработали ведение боя с отрядом кораблей условного противника. Стрельбы по морской цели последовательно выполнили боевые расчёты батарей универсального калибра АК-130.

Во взаимодействии с лётчиками смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота, экипажи ТАРК «Пётр Великий» и РК «Маршал Устинов» провели учение по отражению внезапных атак самолётов и авиационных ракет, пикирующих на корабли соединения. В ходе учения военные моряки выполнили артиллерийские стрельбы по имитированным воздушным целям, выставленным самолётами.

Данный эпизод завершил активную фазу совместного выхода крейсеров СФ в Баренцево море, который продолжается с прошлой недели.