Герман Стерлигов закрыл один из своих магазинов в Северной столице

Православный предприниматель Герман Стерлигов закрыл один из четырех магазинов «Хлеб и соль» в Петербурге. Момент упаковки оборудования торговой точки на Лиговском проспекте, проработавшей менее двух месяцев, запечатлели пользователи Facebook.

Сам бизнесмен через своего представителя подтвердил «Фонтанке», что магазин съезжает.

«Локация оказалась неудачной, но скоро мы откроемся в другом месте», – заявил источник, не уточнив нового адреса.

Напомним, первый магазин «Хлеб и соль» Германа Стерлигова в Северной столице был открыт в начале апреля в Смольном переулке. Хлеб в нем стоит от 750 до 1650 рублей за килограммовую буханку, килограмм соли — 1500 рублей, 550-граммовая банка меда – 800 рублей, банка подсолнечного масла – 300 рублей, бутылочка шампуня – 900 рублей. Сейчас кроме этой точки работает еще две — в Ольгино и на улице Всеволода Вишневского.

Изначально на входе магазинов были установлены таблички, которые запрещали посещение «Хлеба и соли» лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, но после того, как некоторые точки стали жертвами вандалов, предостережение убрали.