Албин: При мне коррупции на «Санкт-Петербург-арене» не было

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин 19 июня заявил, что не сталкивался с коррупцией при строительстве «Санкт-Петербург-арены».

«С первого дня, когда я пришел на объект, губернатор Георгий Полтавченко поставил задачу повысить прозрачность и эффективность капиталовложений. Поэтому я могу заявить, что с того момента, как я руководил достройкой стадиона, коррупции там не было. А вот проблемы с нормативно-технической базой сохраняются до сих пор», – сказал Албин.

Ранее вице-губернатор заявил, что стоимость стадиона (43 млрд рублей) совершенно адекватна и на нем можно даже плавать и играть в хоккей.

Последние два месяца до окончания строительства стадиона на Крестовском острове в конце декабря 2016 года вице-губернатор Албин и весь строительный блок Смольного работали на стройке без выходных. У Албина там был обустроен рабочий кабинет. Как и у ряда чиновников, ещё с конца 2015 года.

Напомним, стадион на Крестовском острове строился около 10 лет. На него потратили свыше 43 млрд рублей. Сумма продолжает увеличиваться. Албин курирует стройку с декабря 2014 года, после назначения вице-губернатором Петербурга.