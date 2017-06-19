ГУ МВД: В 33-м отделе полиции распылили газ, чтобы не покалечился задержанный

После задержаний 12 июня в отделе полиции Московского района был распылен газ. Эту информацию «Фонтанке» подтвердил петербургский полицейский главк. Однако в ведомстве подчеркнули, что травить доставленных участников акции на Марсовом поле не собирались.

Газ был распылен в камере, куда вечером 12-го числа поместили задержанного за мелкое хулиганство. Как заявили 19 июня в ГУ МВД, 37-летнего местного жителя с учетом медицинских показателей содержали одного в помещении для административно задержанных. Не пробыв за решеткой и пятнадцати минут, мужчина якобы начал буянить и попытался нанести себе повреждения.

«В соответствии с законодательством сотрудники 33-го отдела полиции применили к нему спецсредство – перцовый газ», – подчеркнули в ведомстве.

Группу граждан, которых в тот же отдел привезли с несанкционированной акции, препроводили в зал совещаний – для продолжения процессуальных действий. При этом для одной женщины вызвали скорую. Впрочем, осмотревшие ее врачи не нашли оснований для госпитализации. Других жалоб и обращений за медицинской помощью, уверяют в главке, не поступало.

Петербургской полиции пришлось объясняться с журналистами и общественностью после сообщений интернет-СМИ о том, что участники несанционированной акции в День России оказались в помещении, смежном с камерой, где распылили газ. Большинству доставленных якобы стало плохо, и они потребовали перевести их. По данным прессы, задержанным пошли навстречу не сразу и с неохотой. В результате, по признанию митинговавших, чихающих и кашляющих оппозиционеров перевели в зал в подвальном помещении, где они в крайне неудобных условиях вынуждены были провести ночь.