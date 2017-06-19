Албин: На «Санкт-Петербург-арене» можно плавать
Как еще можно использовать «Санкт-Петербург-арену» стоимостью 43 млрд рублей и почему это адекватная цена за нее, рассказал журналистам вице-губернатор Игорь Албин.
«Стоимость стадиона я считаю адекватной, потому что это многофункциональный спортивный комплекс. Во-вторых, его можно эксплуатировать круглый год. На нем можно проводить любые спортивные и неспортивные мероприятия: можно играть в хоккей, можно плавать, можно устраивать мотошоу, ну, и играть в футбол. А по поводу цены могу заверить, что это далеко не самый дорогой стадион в мире», – заявил Албин в ходе пресс-конференции 19 июня.
Ранее чиновник заявил, что в Гатчине выращивают запасной газон для чемпионата мира – 2018.
Справка:
Напомним, стадион на Крестовском острове строился около 10 лет. Во время двух тестовых матчей «Зенита» из газона буквально вылетали куски дерна – травяное покрытие пришло в негодность, по разным версиям, из-за погрешностей в конструкции корыта выкатного поля и недостатка света и воздуха. 30 мая на «Санкт-Петербург-арене» завершилась укладка рулонного газона. Новое поле должно выдержать четыре игры Кубка конфедераций, которые пройдут в Петербурге до 2 июля.
Первую игру Кубка конфедераций газон арены "Санкт-Петербург" уже выдержал. В стартовом матче Кубка сборная России на нём победила команду Новой Зеландии со счетом 2:0.