Албин: На «Санкт-Петербург-арене» можно плавать

Как еще можно использовать «Санкт-Петербург-арену» стоимостью 43 млрд рублей и почему это адекватная цена за нее, рассказал журналистам вице-губернатор Игорь Албин.

«Стоимость стадиона я считаю адекватной, потому что это многофункциональный спортивный комплекс. Во-вторых, его можно эксплуатировать круглый год. На нем можно проводить любые спортивные и неспортивные мероприятия: можно играть в хоккей, можно плавать, можно устраивать мотошоу, ну, и играть в футбол. А по поводу цены могу заверить, что это далеко не самый дорогой стадион в мире», – заявил Албин в ходе пресс-конференции 19 июня.

Ранее чиновник заявил, что в Гатчине выращивают запасной газон для чемпионата мира – 2018.