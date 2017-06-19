Смольный выращивает в Гатчине запасной газон под ЧМ-2018 для «Санкт-Петербург-арены»

Запасной рулонный газон для «Санкт-Петербург-арены» выращивается в Гатчине специально под чемпионат мира по футболу – 2018. Об этом в пятницу, 19 июня, в пресс-центре для неаккредитованных СМИ на Невском проспекте заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

«В порядке подстраховки у меня есть запасной рулонный газон на чемпионат мира. Он зарезервирован, но не оплачен», – заявил Албин.

Напомним, стадион на Крестовском острове строился около 10 лет. Во время двух тестовых матчей «Зенита» из газона буквально вылетали куски дерна – травяное покрытие пришло в негодность, по разным версиям, из-за погрешностей в конструкции корыта выкатного поля и недостатка света и воздуха. 30 мая на «Санкт-Петербург-арене» завершилась укладка рулонного газона. Новое поле должно выдержать четыре игры Кубка конфедераций, которые пройдут в Петербурге с 17 июня по 2 июля.

Первую игру Кубка конфедераций газон арены "Санкт-Петербург" уже выдержал. В стартовом матче Кубка сборная России на нём победила команду Новой Зеландии со счетом 2:0.