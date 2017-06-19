Вишневский пожаловался председателю Горсуда на нарушение прав задержанных 12 июня

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский 19 июня обратился к главе городского суда Валентине Епифановой с просьбой провести проверку в связи с возможным нарушением прав человека в отношении задержанных на акции протеста на Марсовом поле.

Как отметил яблочник, 16 июня во время рассмотрения апелляций задержанных на акции против коррупции 12 июня в Горсуде защитникам не удалось попасть к подсудимым. «Полагаю, что имело место как нарушение прав граждан на оказание юридической помощи, так и нарушение принципа открытости правосудия», – добавил депутат.

«По моей информации (я лично был в этот день в Санкт-Петербургском городском суде), к подавляющей части арестованных защитники, с которыми я общался, попасть так и не смогли. Связаться с отвечающим за эти вопросы заместителем председателя суда Павлюченко я не смог: сперва он был на совещаниях, а потом трубку в приемной перестали брать», – пожаловался Вишневский.

В письме к главе Горсуда он также обратил внимание, что расписания дел (аншлаги) появились только в 13 часов, а до этого времени адвокаты и общественные защитники не могли выяснить, где будут рассматривать дела их подзащитных.

16 июня в Санкт-Петербургский городской суд поступило 70 апелляционных жалоб на постановления районных судов Санкт-Петербурга в отношении задержанных 12 июня на антикоррупционном митинге на Марсовом поле. Еще 14 дел рассматривается сегодня. Напомним, что на Марсовом поле 12 июня задержали порядка 600 человек, часть из них получили наказание в виде ареста по статье 19.3 КоАП (сопротивление полиции) и штрафы за участие в несанкционированном митинге.