Петербургские гребцы с инвалидностью заняли призовые места на Кубке мира и ЧР

На Кубке мира по пара-гребле, который прошел в Польше, спортсмен из Санкт-Петербурга Евгений Борисов завоевал бронзовую медаль в парном разряде, а на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ среди лиц с ПОДА петербуржцы выиграли 5 медалей.

Как рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧА ОПОРЫ», в польском городе Познань прошли заключительные гонки Кубка мира по академической гребле среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Сборную России на соревнованиях представили пятеро спортсменов, в числе которых выступил и бронзовый призер чемпионата мира – 2016 по пара-гребле в парном разряде, петербуржец Евгений Борисов.

На турнире он вместе с Ольгой Кононовой (Московская область) занял третье место в классе «двойка mix». Как отметили в БФ «точка опоры», спортсмены начали выступать вместе не так давно, но уже показывают достойные результаты. Первое место за представителями Германии, серебро у австрийской пары.

Порадовали и результаты чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ среди лиц с ПОДА, который прошел в Москве. Петербургские гребцы завоевали 5 медалей. В своих группах призовые места заняли: Надежда Андреева (2 золота), Леонид Крылов (золото), Егор Фирсов (золото) и Алексей Бывальцев (бронза).

Совсем скоро станет известен список спортсменов, вошедших в состав сборной России для участия в чемпионате Европы, который пройдет в июле в Болгарии.