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18.06.2017 15:00
Джордан Белфорт: Разбогатеть способен любой
Хедлайнер Большого Бизнес Фан Фестиваля (Big Business Fun Festival), который в конце прошлой недели прошел в Сестрорецке, настоящий «волк с Уолл-стрит» Джордан Белфорт дал эксклюзивное интервью "Фонтанке" и интернет-каналу [Фонтанка.Офис].
Подробнее о Джордане Белфорте и его визите в Санкт-Петербург читайте в материале "Фонтанки" здесь.
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