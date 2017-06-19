Джордан Белфорт: Разбогатеть способен любой

18.06.2017 15:00

Предприниматель Джордан Белфорт.

Хедлайнер Большого Бизнес Фан Фестиваля (Big Business Fun Festival), который в конце прошлой недели прошел в Сестрорецке, настоящий «волк с Уолл-стрит» Джордан Белфорт дал эксклюзивное интервью "Фонтанке" и интернет-каналу [Фонтанка.Офис].