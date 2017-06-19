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19.06.2017 18:53
3 Комментариев

Кого из директоров ударит током

Петербургские электрики собираются спустить Ростехнадзор с поводка, чтобы он не только штрафовал должников среди компаний, но и отстранял их директоров. Само ведомство не сильно рвется выполнять новые функции, а среди претендентов на дисквалификацию знакомые лица.
Кого из директоров ударит током
Сергей Быховец/Коммерсантъ

Петербургская сбытовая компания (ПСК) решила создать в регионе прецедент по части общения с предприятиями-должниками. Если они не спешат по требованию сбытовиков опускать рубильники, компания обращается в Ростехнадзор. Тот, по идее, должен, возбудить дело — с результатом в виде штрафа или дисквалификации директора. Предугадать решение ведомства трудно, однако в теории без прежнего руководства могут остаться десятки компаний — в том числе завод Максима Жукова, «Ленфильм» и мясокомбинат.

Все началось со стандартной коллизии, в центре которой на этот раз оказался Энергомеханический завод. Позиция ПСК, согласно материалам на сайте арбитража, состоит в следующем: завод с ноября 2014 года задерживает оплату за электричество, с января по апреля 2017 года задолженность составила 2 млн рублей. Довольно скромная сумма по меркам энергетического рынка, крупные предприятия часто влезают в куда большие долги. Нестандартным оказалось развитие событий: ПСК, как полагается, потребовало ввести режим самоограничения от завода, т. е. практически прекратить технологический процесс, а электричество потреблять только в пределах технической брони, чтобы не вышло из строя оборудование.

ЭМЗ к требованиям не прислушался, последнее из них было выставлено 13 апреля. После этого сбытовики обратились в региональное управление Ростехнадзора, чтобы ведомство возбудило в отношении должника дело по статье 9.22 КоАП РФ – собственно, нарушение порядка ограничения режима потребления электрической энергии. Интересно предусмотренное наказание — не в части штрафа от 100 до 200 тысяч рублей, а в части запрета руководству заниматься предпринимательской деятельностью на срок от двух до трех лет, если его привлекут к ответственности. Статья была введена сравнительно недавно — в ноябре 2015 года. Собеседники «Фонтанки» на энергетическом рынке говорят, что в регионе дело может стать прецедентным: раньше здесь по таким основаниям директоров не дисквалифицировали, дела возбуждали только в Москве и Саратове.

Самого дела, впрочем, еще нет, энергетики готовят документы. В первый раз Ростехнадзор отказал в возбуждении год назад, после чего ведомство и ПСК под руку прошли по всем трем судебным инстанциям. В мае кассация окончательно подтвердила правоту сбытовиков.

В самой Петербургской сбытовой компании ситуацию комментируют неохотно. На прямой вопрос корреспондента ответили, что действительно обращались с заявлением в Ростехнадзор о привлечении руководства ЭМЗ к ответственности, в том числе в виде дисквалификации.

Между тем предприятие, которое может угодить в прецедент, интересно составом собственников. Непосредственно под ударом оказывается Дмитрий Быков. Кроме Энергомеханического завода, по данным СПАРК, он руководит компаниями «Агро-Спектр» и «ЖКХ-ЭМЗ». Примерно столько же у более известного в городе Максима Жукова, владельца «Инвест-Проекта», совладельца «Кроны» и президента городской Федерации бокса.

На звонок корреспондента в ЭМЗ ответили, что постепенно гасят долги, не боятся дисквалификации, и уточнили, «не платную ли статью пишет «Фонтанка». После чего порекомендовали отправить вопросы на электронную почту — что и было сделано, но ответа пока нет.

В Петербургской сбытовой компании уточняют, что на очереди еще несколько подобных дел. Количество потенциальных штрафников исчисляется десятками. В частности, готовится пакет документов на ЗАО «Парнас-М», директором которого является Сергей Удачин. Предприятие входило в сферу интересов Владимира Барсукова (Кумарина), который находится в данный момент в заключении. Считается, что именно после его ареста у компании начались проблемы, а в 2008 году было введено внешнее управление. Затем были заявления о рейдерстве и, видимо, постановочные похищения. Так что несколько парадоксально, что в теории Удачин может пострадать от долгов за электричество в 10,4 млн рублей. Сам он, впрочем, настаивает на том, что для этого нужно доказать умысел руководства — а в данном случае все упирается в техническую невозможность ограничить потребление.

«Чтобы отстранить меня, надо подтвердить, что технически можно установить самоограничение, а я как администратор этого не делаю, – говорит Удачин. – У нас компрессор с аммиаком, 23 тонны вещества, его нельзя отдельно оставить в рамках брони. И чтобы перекоммутировать сети, надо прокопать километров 5, это работы миллионов на 20. Ладно бы я не допускал комиссию ПСК — а я просто не позволяю им отключать, чтобы не было аварии».

Под метлу административной статьи, которую ПСК решила применять на практике, попадает «Ленфильм» (задолженность 3,2 млн рублей). Гендиректор студии — Эдуард Пичугин, совладелец «Киносити», «Интеркома» и «Транспитерсбыта». Он тоже чувствует себя защищенным. «Можно ждать каких-то последствий для должников, которые вообще ничего не гасят, – говорит Пичугин. – Мы рассчитываемся с долгами. Задачи по оздоровлению «Ленфильма» носят специальный характер, многие решения принимаются в директивном и иногда исключительном порядке. Мы постоянно отчитываемся, идет оздоровление студии, так что не думаю, что к нам будут применять в этом смысле общие правила». На «Ленфильме» уточняют, что ежемесячно тратят на электричество порядка 1,5 миллиона рублей и нынешнюю задолженность называют текущей. Последние пени, по словам представителей студии, выплачены утром 19 июня, просрочки не осталось. В ПСК это не подтверждают.

В том же списке — НПФ «Пигмент», с которым ПСК выясняет отношения уже несколько лет и от которого ждет порядка 12 млн. Кроме того, на очереди «Севзапгеология», РосНИПИ урбанистики и другие компании.

«Эта мера и правда уже работает в нескольких регионах, например на Урале, – говорит член совета директоров одной из крупнейших энергетических компаний. – Когда задержка платежей идет по вине менеджмента — это становится нормальной страшилкой для директора. А Ростехнадзор оказывается способом повернуть рубильник». «Фонтанка» направила соответствующий запрос в региональное управление Ростехнадзора, но ответа пока не получила.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (3)
chernousova
19 июня 2017 г. 21:01
Это тоже Ельцин из могилы доразваливает промышленность, что недоразвалил при жизни?
baddancer
19 июня 2017 г. 20:22
Это какой такой Быков? Который Зильбертруд что ли?
sb1203
19 июня 2017 г. 20:10
Что с интернет провайдерами то?;)
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