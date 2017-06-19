Прием заявок на конкурс социальных предпринимателей при поддержке Tele2 продлен

Tele2 объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.

Любой человек или некоммерческая организация может подать заявку до 18:00 23 июня 2017 года.

Участвовать могут проекты, создающие новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей. В этом году интерес проявили 425 потенциальных участников. 119 из них уже отправили заявки на участие, 306 – завершают их оформление на сайте. Петербуржцы традиционно активно участвуют в конкурсе, наряду с жителями Сибири, Урала и Московского региона.

Каждая заявка оценивается по нескольким основным критериям: острота проблемы, новизна предлагаемого решения. Желательно, чтобы организация/проект находились на ранней стадии развития, а заявку подавал непосредственно автор идеи или руководитель организации, созданной для решения проблемы.

В финал выйдут восемь участников. Авторы четырех лучших проектов получат гранты в размере 1 200 000 рублей, для оставшихся четырех проектов-финалистов будут предоставлены специальные условия по сбору средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

Также все финалисты примут участие в программе поддержки проектов «Инкубатор», которая включает в себя образовательный блок, состоящий из мастер-классов, семинаров и тренингов, помощь наставников и кураторов из сферы бизнеса и некоммерческого сектора, обмен опытом с другими представителями сообщества социальных предпринимателей России.

Конкурс будет проходить в несколько этапов: 26 июня − 7 июля 2017 года – пройдут волонтерские чтения заявок, где сотрудники компаний-партнеров фонда рассмотрят и оценят каждый проект. Далее представители региональных бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций, работающих с детьми, а также сотрудники фонда проведут оценку участников. До 1 ноября участники, вошедшие в шорт-лист, посетят обучающие семинары, по итогам которых сотрудники фонда и компаний-партнеров проведут интервью с каждым участником, в результате чего будут определены восемь финалистов.

30 ноября финалисты будут приглашены в Москву для очной защиты проекта перед жюри, состоящим из топ-менеджмента компаний-партнеров фонда и детей сотрудников компаний. Они оценят бизнес-планы и презентации конкурсантов по критериям: острота выявленной проблемы, жизнеспособность решения, профессиональные и личностные качества конкурсанта. После этого будут объявлены получатели грантов и привилегий.