Утка с утятами прошлись по ЗСД и выжили

Группу водоплавающих пешеходов заметили автомобилисты днем 19 июня на Западном скоростном диаметре. Всего очевидцы насчитали 7 птиц – утку и шесть утят. Как рассказали в МСС, сотрудники выехали на место происшествия, описанное свидетелем. Следов птиц не нашли. Выводок благополучно пересек дорогу у одного из пунктов оплаты.

Подробности – на «Водителе Петербурга».

Напомним, это не первый инцидент с животными на ЗСД за последнее время. Днем 15 июня сотрудники "Магистрали Северной столицы" спасли котенка – малыш застрял на опоре.