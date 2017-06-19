Россия в апреле обогнала Саудовскую Аравию по уровню добычи нефти

Уровень добычи нефти в России в апреле 2017 года составил 10,347 млн баррелей в сутки, что на 401 тыс. баррелей в сутки больше, чем уровень добычи в Саудовской Аравии за аналогичный период времени, следует из данных Joint Organisations Data Initiative (JODI), опубликованных 19 июня.

Добыча Саудовской Аравии в апреле 2016 года, по данным организации, составила 9,946 млн баррелей в сутки.

Согласно данным JODI, Россия по уровню добычи превзошла Саудовскую Аравию в январе 2017 года и с тех пор сохраняет лидирующие позиции.

В марте 2017 года добыча нефти в России составила 10,37 млн баррелей в сутки, в Саудовской Аравии — 9,9 млн баррелей в сутки, передает RNS.

Таким образом, добыча России в апреле снизилась на 23 тыс. баррелей в сутки по сравнению с мартом. Саудовская Аравия при этом нарастила добычу нефти в апреле на 46 тыс. баррелей в сутки от уровня марта.