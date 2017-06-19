В квартале «Лондон» от Setl City включили «английский» фонтан

Компании Setl City и «Петербургская Недвижимость» организовали праздник для покупателей квартир в ЖК «Лондон» в честь запуска фонтана.

Мероприятие состоялось на площади Европы 17 июня. В нем приняли участие 2 тысячи человек.

Трафальгарскую площадь в центре британской столицы – а именно она послужила ориентиром при формировании ансамбля площади Европы – сложно представить без голубей. Поэтому 17 июня птицы стали частью флешмоба в ЖК «Лондон». Жители «Лондона» принесли на праздник бумажных голубей, сделанных собственными руками.

ЖК «Лондон»

Гости праздника приняли участие в мастер-классах и конкурсах, сфотографировались на фоне лондонской красной будки и двухэтажного автобуса. Напомним, что Setl City оформляет квартал «Лондон» в английском стиле – в отделке холлов и мест общего пользования в домах используются узнаваемые образы Биг Бена и Тауэрского моста. Широкая пешеходная площадь Европы с фонтаном в центре напоминает об одной из главных достопримечательностей Лондона – Трафальгарской площади.

В настоящее время строительство микрорайона «Семь столиц» находится на завершающей стадии. Квартал «Вена» полностью достроен, а в 2018 году будут введены в эксплуатацию последние дома в квартале «Лондон». Эксклюзивный брокер проекта –«Петербургская Недвижимость» – продал практически все квартиры в «Семи столицах», свободных площадей осталось совсем немного.

Микрорайон «Семь столиц» отличается развитой социальной и торгово-сервисной инфраструктурой. Уже сейчас там работает школа на 600 мест, два детских сада, и еще один готовится к передаче на муниципальный баланс. В апреле 2017 года в квартале «Лондон» открылся торговый центр площадью более 5,6 тыс. кв. м. Покупатели квартир в новом квартале теперь могут воспользоваться услугами фитнес-центра Fitness Life, для них работает сетевой супермаркет SPAR, магазин детских товаров «Детки» и многие другие объекты.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»