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19.06.2017 15:27
17 Комментариев

Как уничтожить собственный бизнес? Вредные советы от Константина Бакшта

С кем надо вести бизнес, чтобы почти наверняка прогореть, и о чем забыть, чтобы приблизить свое финансовое падение еще ближе, «Фонтанке» рассказал Константин Бакшт.
Как уничтожить собственный бизнес? Вредные советы от Константина Бакшта

«Как загубить собственный бизнес: Вредные советы российским предпринимателям». Именно так называется одна из книг известного российского предпринимателя, эксперта по продажам № 1 в России Константина Бакшта, который в конце прошлой недели принял участие в Большом бизнес-фан-фестивале в Сестрорецке. В открытой студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] обсудили с Константином Бакштом, как уничтожить собственное дело. 

Ведите бизнес с родственниками и друзьями 

По словам Константина Бакшта, когда муж и жена решают вести совместный бизнес, они совершают большую ошибку, поскольку все, связанные с бизнесом риски, лягут не на одного человека, а сразу же на всю семью. Еще хуже, когда бизнес запускает компания друзей. Вероятность гибели такого бизнеса, по оценке эксперта, превышает 50 %.  

Учитесь успеху на бизнес-тренингах 

«Успеху научить невозможно», – уверен Константин Бакшт. В лучших вузах мира учат менеджменту и организации производства, а не тому, как быстро заработать много денег. При этом на рынке бизнес-тренинга очень много проходимцев. «Они хвастаются своими автомобилями, которые якобы являются признаками успеха, а на самом деле, это то же самое, что хвастаться обычным электрочайником. Серьезные инвесторы и успешные бизнесмены так себя не ведут»,  – отмечает эксперт. 

Начинайте бизнес без бизнес-плана 

Бизнес-план не обязательно должен быть долгосрочным, но без него в любом случае не обойтись. По словам Константина Бакшта, важно все просчитать хотя бы на ближайшую перспективу. Нужно четко понимать, когда компания выйдет на нормальный объем продаж, на операционную рентабельность, то есть перестанет ежемесячно пожирать деньги из стартового капитала, когда компания начнет получать прибыль и окупит первоначальные вложения.  

Вкладывайтесь в рекламу, эффективность которой сложно оценить

«Если у тебя в руках молоток, то каждая проблема покажется тебе гвоздем», – эксперт сыплет «крылатыми фразами» и рассказывает о том, как тратить деньги на рекламу. Главное, чтобы у рекламодателя была возможность четко оценить эффективность той или иной рекламной акции. Без этого большая часть рекламного бюджета будет выброшена в трубу. «Тратить деньги на рекламу так, чтобы она давала отдачу, это очень большое искусство», – уверен Константин Бакшт.  

Продавайте товар ниже себестоимости, чтобы захватить рынок

Некоторым кажется, что если начать демпинговать и продавать товар ниже себестоимости, то клиенты пойдут косяками и рынок в скором времени будет захвачен вашей компанией. Константин Бакшт считает, что это серьезная ошибка. «Объем продаж может вырасти, но не так сильно, как хотелось бы. Объемы производства увеличатся, но себестоимость продукции ниже не станет. Это приведет к убыткам. Попытки быть самым дешевым на рынке приводят к краху», – отмечает эксперт.    

Должным образом не контролируйте исполнение заказов  

Многим кажется, что при помощи мощной рекламы можно полностью загрузить производство. При этом, отмечает эксперт, люди не задумываются об опасности проблемы, связанной с невыполнением заказа. Компания берет на себя обязательства перед клиентами, а потом вдруг не может их исполнить. Иногда проблемы начинаются уже при 50-процентной загрузке производства.   

Набирайте сотрудников по результатам индивидуальных собеседований 

До сих пор большинство компаний набирает новых сотрудников посредством индивидуальных собеседований. По мнению Константина Бакшта, этот метод крайне архаичен. «При такой технологии найма все козыри и все преимущества на руках у соискателя. Он король, и ты, как работодатель, должен его заинтересовать, чтобы он не пошел на собеседование в другую компанию», – говорит эксперт. По рекомендации Бакшта, нужно давать соискателям практические задания и проводить между ними конкурс. В таком случае именно соискатели будут бороться за место в вашей компании, а выбирать из них лучших будете вы. Также не пренебрегайте звонками на предыдущее место работы соискателя, советует Константин Бакшт.      

Ведите бизнес в качестве индивидуального предпринимателя и необдуманно берите кредиты 

Отсутствие должного финансового контроля плюс кредиты – это отличный способ приблизить падение. Чтобы уничтожить свое дело еще быстрее, нужно поручиться личным имуществом и вести бизнес в качестве индивидуального предпринимателя. 

Забудьте о том, что ведете свой бизнес в России 

Договариваться с нечистыми на руку представителями власти или принципиально не идти с ними на контакт? По мнению Константина Бакшта, на этот сакраментальный вопрос каждый бизнесмен отвечает сам в зависимости от того, каким именно бизнесом занимается. «Есть виды бизнеса, где ты, как предприниматель, каждый день вынужден брать грех на душу. А есть более или менее прозрачные и честные виды бизнеса», – поясняет эксперт. В любом случае надо отдавать себе отчет в том чем ты занимаешься и с кем ведешь свои дела. 

Полную запись интервью с Константином Бакштом смотрите в архиве программ интернет-канала [Фонтанка.Офис] и на официальной странице «Фонтанки» на YouTube


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комментарии пользователей (17)
Прорицатель
19 июня 2017 г. 18:08
vngv: Это для четных людей с общемировой системой ценностей. Но учитывая, что "Россия идёт своим путём", это означает, что и здесь у власти своя точка зрения — воровать у собственного народа слаще всего на свете.
vngv
19 июня 2017 г. 17:47
По способности доставлять удовольствие украденные деньги не идут ни в какое сравнение с заработанными.
taguan
19 июня 2017 г. 17:31
советы правильные, еще 1 совет забыт: берите в бизнес силовиков
Прорицатель
19 июня 2017 г. 17:16
S&P 500: Да, всё верно. Их с молчаливого согласия власти отдали на прокорм силовикам.
Прорицатель
19 июня 2017 г. 17:15
deniszakharov: Да я на счёт этого и не спорю. на фоне предидущих комментов про Потапенко написал, что у нас народ по шаблону действует, точнее по инструкции федеральных каналов — про олигархов плохо нельзя, а весь остальной бизнес обязательно обкакают.
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