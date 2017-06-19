Итальянец рассудит сборные России и Португалии на Кубке конфедераций

Итальянец Джанлука Рокки назначен главным арбитром матча группового этапа Кубка конфедераций – 2017 между сборными России и Португалии, сообщается 19 июня на официальном сайте ФИФА.

Судьями на линиях назначены итальянцы Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини, четвертым арбитром – словенец Дамир Скомина, видеоассистентами главного судьи – бразилец Сандро Риччи и словенец Юре Прапротник, помогать им будет румын Овидиу Хацеган.

Встреча второго тура группы A между сборными России и Португалии состоится в среду, 21 июня, на стадионе "Спартак" в Москве и начнется в 18:00 мск.

В первом матче Кубка конфедераций сборная России на арене "Санкт-Петербург" 17 июня победила команду Новой Зеландии со счетом 2:0, португальцы накануне в Казани сыграли вничью с мексиканцами – 2:2.