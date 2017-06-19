Итальянец рассудит сборные России и Португалии на Кубке конфедераций
Итальянец Джанлука Рокки назначен главным арбитром матча группового этапа Кубка конфедераций – 2017 между сборными России и Португалии, сообщается 19 июня на официальном сайте ФИФА.
Судьями на линиях назначены итальянцы Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини, четвертым арбитром – словенец Дамир Скомина, видеоассистентами главного судьи – бразилец Сандро Риччи и словенец Юре Прапротник, помогать им будет румын Овидиу Хацеган.
Встреча второго тура группы A между сборными России и Португалии состоится в среду, 21 июня, на стадионе "Спартак" в Москве и начнется в 18:00 мск.
В первом матче Кубка конфедераций сборная России на арене "Санкт-Петербург" 17 июня победила команду Новой Зеландии со счетом 2:0, португальцы накануне в Казани сыграли вничью с мексиканцами – 2:2.
Справка:
Кубок конфедераций стартовал 17 июня. Соревнования пройдут в Петербурге, Москве, Казани, Сочи и завершатся 2 июля. Участниками чемпионата стали восемь команд. Сборная России сыграет в группе А с командами Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).
В дни матчей Кубка в Северной столице (17, 22, 24 июня и 2 июля – с 00 часов до 24 часов) въезд на Крестовский остров будет осуществляться только по пропускам.