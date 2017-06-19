Минобороны России будет считать целями все воздушные объекты западнее реки Евфрат в Сирии

Министерство обороны Российской Федерации с 19 июня прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии и будет считать целями все воздушные объекты западнее реки Евфрат.

Такое заявление российское оборонное ведомство сделало в Фейсбуке в ответ на уничтожение в районе сирийского населенного пункта Эр-Расафе самолета Су-22 ВВС Сирии.

"МО РФ требует тщательного расследования американским командованием инцидента с предоставлением его результатов и принятых мер. Уничтожение самолета сирийских ВВС американской авиацией в воздушном пространстве Сирии – циничное нарушение суверенитета Сирийской Арабской Республики. Неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием «борьбы с терроризмом» против законных вооруженных сил государства – члена ООН, являются грубейшим нарушением международного права и фактически – военной агрессией по отношению к Сирийской Арабской Республике", – говорится в заявлении Минобороны России.

"Более того, в воздушном пространстве Сирии в данный период времени выполняли задачи самолеты российских ВКС. Однако командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между воздушными командованиями авиабазы Эль-Удейд (Катар) и авиабазы Хмеймим для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии. Рассматриваем данные действия американского командования как сознательное невыполнение своих обязательств в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 года", – добавлено в нём.

На этом основании Министерство обороны Российской Федерации с 19 июня прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

"В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей", – заключают российские военные.

18 июня 2017 года американским истребителем F-18А из состава международной коалиции ракетой «воздух-воздух» сбит самолет Су-22 ВВС Сирии, выполнявший боевую задачу по поддержке подразделений правительственных войск, ведущих наступление против террористов ИГИЛ (запрещена в РФ. – Прим. ред.), в районе населенного пункта Эр-Расафе (40 километров юго-западнее города Ракка). В результате удара сирийский самолет был уничтожен. Пилот ВВС Сирии катапультировался над районом, подконтрольным террористам ИГИЛ, судьба его неизвестна.