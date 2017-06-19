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19.06.2017 14:44
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День широко открытых дверей

«Ночлежка» провела очередной «День широко открытых дверей» – всем желающим рассказывали и показывали, как работает самая большая благотворительная организация, которая помогает людям, оставшимся без крова.
День широко открытых дверей

Немало людей в жаркий выходной пришли, чтобы послушать волонтеров и сотрудников «Ночлежки», залезть на знаменитую крышу здания на Боровой, 112, куда в обычный день не попадешь.

Наташа с дочкой вообще гости города – она приехала из Сургута. В Петербурге у неё живет сестра, которая сама помогает «Ночлежке» и Наташу «подсадила»: сёстры помогают деньгами через сайт, следят за работой организации в соцсетях. И вот Наташа теперь сама решила приехать и посмотреть – как тут все устроено.

Нравится, что «Ночлежка» помогает всем бездомным, не требуя множества бумаг – о прежней регистрации непременно в Петербурге, например. В Сургуте пока еще не так, хотя и там появилась организация «Альтернатива», которая пытается тоже помогать всем бездомным. Ещё в Сургуте есть сторожка на местном кладбище, куда приходят бездомные люди и им там помогают едой и одеждой. Но нет ни палаток обогрева, а зимой до минус 50, ни ночного автобуса.

Среди экскурсантов по «Ночлежке» были люди разных возрастов. Слушали про проекты. Про то, что готовиться к зиме – развертыванию палаток-пунктов обогрева «Ночлежка» начинает уже в августе. Координатор Андрей Чапаев еще летом начинает звонить, писать чиновникам, согласовывать места, где с ноября появятся палатки. Про то, что «Ночной автобус» – это не просто возможность двум сотням человек поесть горячей пищи хотя бы раз в день, но и нередко скорая психологическая помощь, человеческое участие – водитель автобуса Игорь Антонов видит, кто пришел в первый раз, видит тех, с кем надо поговорить, поддержать. Ведь приходят и те, у кого что-то случилось и нет возможности в этот вечер вернуться домой и поесть, пенсионеры, у которых нет денег на еду, разные люди, по разным причинам нуждающиеся в человеческом участии.

Влада Гасникова, специалист по связям с общественностью, рассказала мне, что каждый «День широко открытых дверей» в «Ночлежке» отличается от предыдущего – приходят разные люди, несколько меняется программа. В этом году, к примеру, включили экскурсию в первую «Культурную прачечную», которую «Ночлежка» при помощи малого бизнеса открыла не столь давно, и теперь любой бездомный или нуждающийся человек может постирать и высушить свои вещи бесплатно и в нормальных условиях.

Влада вспоминает, как в прошлом году в «Ночлежку» пришла пожилая женщина: она нашла справку, выданную «Ночлежкой» бездомному человеку, и решила прийти сюда – может, помогут его найти и вернуть документ. Случайно оказалась на «Дне широко открытых дверей», прониклась, даже на крышу «Ночлежки» поднялась. Стала волонтером и даже на благотворительный «Ночлежка-фест» билет купила.

А для самой Влады – человека с богатым журналистским и PR-опытом – работа в «Ночлежке» важна тем, что «краеугольным камнем всей коммуникации здесь стала человечность».

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»


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