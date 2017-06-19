«Фонтанка» ищет корреспондента в рубрику «Бизнес»

Условия работы: в офисе, ненормированный рабочий день, трудоустройство по ТК, зарплата по итогам собеседования.

Ключевые требования: знание специфики, основных спикеров, наличие источников в бизнес-сообществе Петербурга; умение легко и доступно писать о сложном, работать с базами данных, профильными ресурсами; опыт работы в деловых изданиях.

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