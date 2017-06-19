Субподрядчик строительства второй сцены МДТ пойдет под суд за неуплату налогов

Гендиректор ООО «ТрейдМаркет» предстанет перед судом в Петербурге. Никита Константинов обвиняется в сокрытии 20 миллионов рублей от налоговой. Компания была основным субподрядчиком при строительстве новой сцены Малого драматического театра.

Как сообщает горпрокуратура, уголовное дело по статье 199.2 УК РФ было передано в суд 19 июня. Деньги компания должна была заплатить прошлым летом как взыскание недоимки по НДС. Средства у «ТрейдМаркета» были, но гендиректор, как полагает следствие, решил их скрыть от налоговой. За что и поплатился.

Как ранее писала «Фонтанка», компания была привлечена к большой стройке, контракт на которую в Министерстве культуры выиграл «Строй-Союз СВ». «ТрейдМаркет» Константинов учредил в мае 2105 года, будучи абитуриентом Государственного архитектурно-строительного университета и близким знакомым Александра Власова, одного из владельцев «Строй-Союз СВ». От подрядчика организация получила 330 млн рублей авансом на создание котлована, начало строительства коробки новой сцены и подведение сетей. А вместе с ними – и обязательства по уплате НДС, которые предприниматель не выполнил.

Напомним, строительство новой сцены на Звенигородской улице, 7, должно быть завершено к июню 2018 года. Концепцию здания лично разрабатывали худрук МДТ Лев Додин и художник театра Александр Боровский. Однако стройка за 2,5 млрд, вероятней всего, не будет завершена в срок.