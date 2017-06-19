В Челябинской области кредитор со слезами прощал набравших микрозаймы клиентов

Слезы сострадания выступили на глазах директора микрофинансовой организации после визита к должникам в Челябинской области. Неприкрытая бедность угодивших в кредитную кабалу людей усовестила заимодателя так, что он отозвал исполнительные листы.

Подробности практически библейской истории рассказали в пресс-службе областного управления Федеральной службы судебных приставов 19 июня. В уральском Коркино владелец компании микрозаймов одолевал судебных исполнителей бесконечными просьбами собирать долги поэнергичнее. Раздраженные упреками в бездействии приставы отвели кредитора в гости к должникам.

Первым проштрафившимся заемщиком стал мужчина 26 лет, с ноября 2016 года не возвращающий 67 тысяч рублей. Дома застали дедушку и троих детей, которые пояснили, что отец семейства зарабатывает на пропитание, работая пастухом, а вернется только к ночи. Кредитор, который ранее требовал арестовать имущество, изумленно взирал на нищету семьи, у которой вообще не оказалось ничего ценного. Картина заставила займодателя прослезиться, и он простил семье все.

Рейд приставов и взыскателя продолжился, они заглянули к 30-летней женщине, которая не выплатила 37 тысяч рублей долга. Приставов встретил молодой парень с двумя племянниками и крайне аскетичная обстановка. Дети рассказали, что живется им неплохо, но жаль собаку, которую продали от безденежья, чтобы не кормить лишний рот. И вновь у кредитора побежали слезы сострадания к заемщикам, и он отозвал исполнительный лист.

Директор признался приставам, что не ожидал увидеть настолько бедственное положение должников. В ближайшее время взыскатель намерен лично посетить еще нескольких клиентов, чтобы проверить, не стоит ли отозвать исполнительные листы.