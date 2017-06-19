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Туризм
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19.06.2017 14:27

Крым недосчитался этим летом трети туристов

Союз туриндустрии (РСТ) 19 июня сообщил о том, что продажи турпакетов в Крым в 2017 году снизились на треть. Россияне предпочитают более дешевую Турцию.

Как сообщают СМИ, РСТ получив данные от туроператоров, сделал вывод о том, что спрос на отдых в Крыму у россиян упал на 30% по сравнению с прошлым годом. Неприятная для крымчан тенденция наметилась ещё в конце мая и продолжается до сих пор.

«По многолетним наблюдениям крымских партнеров, если в этот период идет снижение, тенденцию уже не переломить – таким почти наверняка будет весь сезон. Действительно, сейчас, к третьей декаде июня картина не изменилась», – резюмировала пресс-секретарь союза Ирина Тюрина. Если летом 2016-го многие отели полуострова уже к маю были расписаны до осени, то сейчас они доступны для туристов.

Участники рынка также говорят, что россияне охладели к курортам Черноморского побережья России – Анапе и Сочи,а также к Абхазии.

«Причины происходящего хорошо известны: стабилизация курса валюты, стимулирующая поездки за рубеж, и открытие Турции, причем с минимальными ценами на отдых», – отметила Тюрина. Если самый скромный отель в Турции предлагает двухнедельный отдых за 18 000 рублей, то в Крым столько стоит один перелет.

Помимо этого на отечественном курортном бизнесе не лучшим образом сказалась не летняя погода в целом по России.

В 2016 году, вспоминают в РСТ, поток в Крым достиг максимума в 5,6 млн человек.

По данным Минкурортов Крыма, порядка 808 000 туристов отдохнули на полуострове в январе – мае уже этого года, это на 0,3% меньше, чем за пять месяцев прошлого года.


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