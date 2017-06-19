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19.06.2017 14:07

Россия поставит Египту вертолеты для «Мистралей»

Россия выиграла конкурс на поставку Египту палубных корабельных вертолетов Ка-52К «Катран» для вертолетоносцев «Мистраль», сообщил 19 июня журналистам в кулуарах Paris Air Show 2017 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«Мы можем констатировать с удовлетворением, что Российская Федерация выиграла этот тендер», — сказал Шугаев.

По его словам, сейчас стороны должны согласовать технические характеристики вертолета, финансовые условия, сообщает RNS.

«То есть необходимо провести ту работу, которая называется предконтрактная. Она достаточно такая вязкая, как во всех наших отношениях, здесь нет ничего удивительного. Работа плотно ведется. Контракт интересный, значимый», — сказал Шугаев.

Ранее сообщалось, что Египет может купить свыше 50 вертолетов Ка-52К примерно за $1 млрд.

Палубная версия вертолета Ка-52 разрабатывалась для вертолетоносцев «Мистраль», которые Россия заказала во Франции. После того как Франция отказалась поставлять РФ эти корабли, работы над корабельным вертолетом продолжились.

Египет собирался приобрести у России партию палубных вертолетов Ка-52К для вертолетоносцев «Мистраль». «Мистрали» Египет приобрел во Франции после того, как Париж отказался поставлять России эти корабли. Кормовые части этих кораблей строили на Балтийском заводе в Петербурге.


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