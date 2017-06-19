Константин Бакшт о том, как уничтожить собственный бизнес

18.06.2017 12:00

Предприниматель, эксперт по продажам № 1 в России Константин Бакшт.

«Как загубить собственный бизнес: Вредные советы российским предпринимателям». Именно так называется одна из книг известного российского предпринимателя, эксперта по продажам № 1 в России Константина Бакшта. В открытой студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] обсудили с ним, как уничтожить собственное дело.