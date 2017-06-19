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18.06.2017 12:00
Константин Бакшт о том, как уничтожить собственный бизнес
«Как загубить собственный бизнес: Вредные советы российским предпринимателям». Именно так называется одна из книг известного российского предпринимателя, эксперта по продажам № 1 в России Константина Бакшта. В открытой студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] обсудили с ним, как уничтожить собственное дело.
Подробнее о том, как довести собственный бизнес до краха, читайте в материале "Фонтанки" "Как уничтожить собственный бизнес? Вредные советы от Константина Бакшта".
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