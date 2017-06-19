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19.06.2017 15:27
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Шведский Tre Kronor снова пройдёт под алыми парусами в Петербурге

Бриг «Три короны Стокгольма» снова будет провожать выпускников петербургских школ во взрослую жизнь. Парусник под шведским флагом в седьмой раз зашёл в Северную столицу РФ.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, судно утром 19 июня отшвартовалось у причала Морского вокзала на Васильевском острове. Цветные паруса на будущий галеон «Секрет» ещё не ставили.

Шведский Tre Kronor снова пройдёт под алыми парусами в Петербурге

Ранее предполагалось, что в 2017 году главным участником традиционного праздника «Алые паруса» будет легендарная «Полтава». Однако боевой отечественный корабль, восстановленный по чертежам Петра I, шведский бриг на посту так и не сменил: до спуска на воду копии первого полноценного линейного корабля Балтийского флота остаётся еще 15 месяцев.

Tre Kronor of Stockholm также известен как «парусник мира», поскольку деньги на его строительство собирали волонтёры и благотворители из разных стран. Корабль, «крёстной матерью» которого является шведская крон-принцесса Виктория (когда бриг спускали на воду, было проведено его своеобразное «крещение» при участии царственной особы), сделан из разных видов древесины. Палуба выполнена из сибирской лиственницы и в длину достигает 35 метров.

Парусником мечты шведский бриг станет в ночь на 24 июня, когда состоится главный праздник выпускников.

 

 

 


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