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19.06.2017 13:49

ГК «Пионер» открывает продажи квартир первой очереди LIFE-Лесная

ГК «Пионер» открывает продажи квартир первой очереди LIFE-Лесная
LIFE-Лесная

Группа компаний «Пионер» объявляет о старте продаж в жилом квартале LIFE-Лесная. Объект возводится в Выборгском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Лесная», на Новолитовской улице.

Жилой квартал LIFE-Лесная включает шесть жилых домов от 10 до 13 этажей на 1770 квартир, а также подземный паркинг, магазины и сервисы на первых этажах, супермаркет и детский сад.

LIFE-Лесная
LIFE-Лесная

Общая площадь ЖК LIFE-Лесная составит 198 тыс. кв. м. В первую очередь проекта вошли два корпуса в 11 и 13 этажей. В них запроектировано 480 квартир от студий до четырехкомнатных, которые можно приобрести с чистовой дизайнерской отделкой под ключ или с белой отделкой. Ввод первой очереди в эксплуатацию запланирован на  IV квартал 2018 года, завершение всего проекта – во II квартале 2020 года. На старте реализации стоимость квадратного метра начинается от 100 тыс. рублей за кв. м. Продажи осуществляются в соответствии с федеральным законом РФ №214-ФЗ.

LIFE-Лесная
LIFE-Лесная

«Старт продаж жилого квартала LIFE-Лесная стал долгожданным событием не только для нашей компании, но и для покупателей, – рассказывает Татьяна Копыстыринская, коммерческий директор ГК «Пионер», Санкт-Петербург, – «Уже на стадии предварительного бронирования проект вызвал большой интерес. Это объясняется не только исключительным местоположением – буквально в 5 минутах от станции метро, но и характеристиками самого жилого квартала. В этой локации пока нет проекта, сопоставимого по уровню комфорта проживания. Низкая этажность и небольшое число квартир на этаже, закрытый благоустроенный двор без машин, европейские планировки и качественная отделка позволили ЖК LIFE-Лесная занять особую нишу в общем объеме проектов, реализуемых в этой части Выборгского района».

Жилые кварталы LIFE – флагманский бренд ГК «Пионер» на рынке жилой недвижимости. Первым кварталом стал LIFE-Приморский, где сейчас строится вторая очередь. На сегодняшний день в двух столицах на различных стадиях реализации находится 8 объектов этой продуктовой линейки.

Справка о ГК «Пионер» 


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Новости компаний
LIFE-Лесная
19.06.2017 13:49

ГК «Пионер» открывает продажи квартир первой очереди LIFE-Лесная

Группа компаний «Пионер» объявляет о старте продаж в жилом квартале LIFE-Лесная. Объект возводится в Выборгском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Лесная», на Новолитовской улице.
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ГК «Пионер» открывает продажи квартир первой очереди LIFE-Лесная
Группа компаний «Пионер» объявляет о старте продаж в жилом квартале LIFE-Лесная. Объект возводится в Выборгском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Лесная», на Новолитовской улице.
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