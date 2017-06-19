В Петербурге отдали под суд троих подозреваемых в кражах на 3,5 млн

Дело о четырнадцати квартирных кражах, исполненных руками доморощенных специалистов по дверным замкам, рассмотрит суд в Петербурге. На скамье подсудимых окажутся трое обвиняемых, которым вменяют 3,5 млн рублей ущерба.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МВД 19 июня, в преступную группу входили два парня из Смоленска и иностранец. Следствие полагает, что мастера проникали в квартиры с апреля 2013 года по июнь 2015 года. Чтобы не попасться в руки полиции, они регистрировали номера телефонов на чужие паспорта, никогда не ездили на дело на своих машинах и надевали бейсболки и перчатки. Конспирация не помогла, и на последней краже их поймали с поличным.

Суда все трое ждут под стражей.