«Зенит» предложил 15 миллионов евро за аргентинца Кристиана Павона

Футбольный клуб «Зенит» готов заплатить 15 миллионов евро за 21-летнего нападающего аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Кристиана Павона. Об этом в понедельник, 19 июня, в своем твиттере написал итальянский спортивный журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонжари.

Официальной информации о сделке между клубами нет.

Кристиан Павон играл за национальную команду до 17, 20 и 23 лет. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в составе сборной Аргентины. В 32 матчах за свой клуб в сезоне 2016-17 забил 12 голов и отдал результативных 8 передач.