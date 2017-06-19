Кубок конфедераций на треть увеличил число пассажиров петербургской подземки

Больше полутора миллионов человек 17 июня спустились в метрополитен Петербурга, работа которого была продлена ради матча-открытия Кубка конфедераций.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, с утра и до половины второго ночи в субботу через турникеты прошёл 1 млн 800 тысяч человек. Обычно в первый выходной день в метро спускается на шестьсот тысяч человек меньше.

Больше всего пассажиров, что вполне ожидаемо, оказалось на станции «Крестовский остров»: в день игры сборных России и Новой Зеландии ею воспользовалась 41 тысяча человек. Показатель вдвое больше обычного, подсчитали на предприятии (к примеру, неделю назад на «Крестовский остров» зашли 19 тысяч горожан). Чтобы справиться с наплывом футбольных фанатов, сотрудники метрополитена временно закрывали вестибюль на вход.

Сразу после матча станция за час приняла десять тысяч пассажиров.

Следующий матч Кубка конфедераций в Петербурге состоится 22 июня. В этот день сборная Камеруна встретится с командой Австралии.