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19.06.2017 13:22

Кубок конфедераций на треть увеличил число пассажиров петербургской подземки

Больше полутора миллионов человек 17 июня спустились в метрополитен Петербурга, работа которого была продлена ради матча-открытия Кубка конфедераций.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, с утра и до половины второго ночи в субботу через турникеты прошёл 1 млн 800 тысяч человек. Обычно в первый выходной день в метро спускается на шестьсот тысяч человек меньше.

Больше всего пассажиров, что вполне ожидаемо, оказалось на станции «Крестовский остров»: в день игры сборных России и Новой Зеландии ею воспользовалась 41 тысяча человек. Показатель вдвое больше обычного, подсчитали на предприятии (к примеру, неделю назад на «Крестовский остров» зашли 19 тысяч горожан). Чтобы справиться с наплывом футбольных фанатов, сотрудники метрополитена временно закрывали вестибюль на вход.

Сразу после матча станция за час приняла десять тысяч пассажиров.

Следующий матч Кубка конфедераций в Петербурге состоится 22 июня. В этот день сборная Камеруна встретится с командой Австралии.

Справка:

Кубок конфедераций стартовал 17 июня. Соревнования пройдут в Петербурге, Москве, Казани, Сочи и завершатся 2 июля. Участниками чемпионата стали восемь команд. Сборная России сыграет в группе А с командами Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

В дни матчей Кубка в Северной столице (17, 22, 24 июня и 2 июля – с 00 часов до 24 часов) въезд на Крестовский остров будет осуществляться только по пропускам.


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