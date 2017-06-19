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14:32 19.06.2017
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19.06.2017 13:16

В Петербург идут военные корабли КНР

Корабли ВМФ Китая отправились из порта в провинции Хайнань на юге страны в направлении российского Санкт-Петербурга, чтобы провести совместные учения с ВМФ России, передает 19 июня агентство Синьхуа.

К российским берегам отправлен один эсминец, один фрегат, одно судно снабжения, вертолеты судового базирования и морские пехотинцы, сообщает REGNUM.

Учения будут проходить под кодовым названием «Морское взаимодействие — 2017». Их задача – улучшение координации между флотами двух стран в сфере совместных оборонных операций на море. Согласно межгосударственному договору, флоты России и КНР проведут учения в водах Балтийского моря в конце июля, а затем в Японском море близ Охотска, в сентябре 2017 года.

Совместные российско-китайские маневры «Морское взаимодействие» проводятся с 2012 года. Первые прошли в акватории Желтого моря. После они проходили в Японском, Восточно-Китайском, Средиземном, а также Южно-Китайском морях.


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Tele2
15.06.2017 10:45
Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием
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www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
pixabay.com
14.06.2017 15:00
Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин
С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
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