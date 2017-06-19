В Петербург идут военные корабли КНР

Корабли ВМФ Китая отправились из порта в провинции Хайнань на юге страны в направлении российского Санкт-Петербурга, чтобы провести совместные учения с ВМФ России, передает 19 июня агентство Синьхуа.

К российским берегам отправлен один эсминец, один фрегат, одно судно снабжения, вертолеты судового базирования и морские пехотинцы, сообщает REGNUM.

Учения будут проходить под кодовым названием «Морское взаимодействие — 2017». Их задача – улучшение координации между флотами двух стран в сфере совместных оборонных операций на море. Согласно межгосударственному договору, флоты России и КНР проведут учения в водах Балтийского моря в конце июля, а затем в Японском море близ Охотска, в сентябре 2017 года.

Совместные российско-китайские маневры «Морское взаимодействие» проводятся с 2012 года. Первые прошли в акватории Желтого моря. После они проходили в Японском, Восточно-Китайском, Средиземном, а также Южно-Китайском морях.