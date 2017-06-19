В Северной столице снова похолодает

Кратковременное июньское лето заканчивается. Синоптики к середине недели прогнозируют похолодание и дожди с грозами.

Как следует из прогнозов Cеверо-Западного управления гидрометеоцентра, жара на минувших выходных была своеобразным авансом. Сегодня днем температура воздуха еще превысит +20 градусов, а уже к ночи в ряде районов Петербурга начнутся кратковременные дожди, которые будут сопровождаться похолоданием.

С утра 20 июня дожди местами перейдут в ливни и грозы. Ожидается умеренный ветер, переходящий в сильный при грозе. При этом температура воздуха днем ожидается +17...+19.

В среду, 21 июня, воздух днем прогреется только до +16...+18. Ожидаются кратковременные дожди.

К четвергу, 22 числа, температура днем и вовсе упадет до +15.