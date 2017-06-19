Парочке петербуржцев грозит срок за криминальные походы по борделям

До пятнадцати лет колонии могут получить двое жителей Петербурга за слишком частые визиты в интим-салоны. В притонах, по версии следствия, их интересовали исключительно деньги.

Как сообщает 19 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, подозреваемых в серии разбойных нападений полицейские задержали в 2015 году в Московском районе города. Одному из них исполнилось 25 лет, второй на три года младше. Следователи полагают, что молодые люди действовали как организованная преступная группа, а обирать предпочитали проституток в арендованных под бордели квартирах. Предполагалось, что труженицы нелегальной сферы услуг жаловаться не пойдут.

Следствию удалось установить шесть интим-салонов, которые остались без выручки в сентябре 2015 года. В квартирах и машинах подозреваемых полицейские нашли часть похищенного, а также предметы, которыми, по версии следствия, налётчики угрожали интим-работницам.

Молодым людям вменили разбой и покушение на разбой. Оба ждут суда под стражей.