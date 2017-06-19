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19.06.2017 12:36

СКА приобретет у «Трактора» права на нападающего сборной России Кузнецова

Петербургский хоккейный клуб СКА заплатит челябинскому «Трактору» 150 миллионов рублей за спортивные права на форварда Евгения Кузнецова. Как сообщает в понедельник, 19 июня, «Р-Спорт», армейцы с Невы заинтересованы в возвращении Кузнецова в Россию под участие в Олимпийских играх.

Предполагается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшие недели.

У 25-летнего Кузнецова этим летом закончился контракт с клубом «Вашингтон Кэпитлз». Ранее СКА по аналогичной схеме выменял у «Авангарда» права на игравшего в прошедшем сезоне в НХЛ нападающей Сергея Калинина. Напомним, что тренерский штаб СКА во главе с Олегом Знарком также руководит сборной России.


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