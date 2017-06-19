Порошенко наградил Яценюка орденом Ярослава Мудрого

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк удостоился ордена Ярослава Мудрого IV степени. Глава государства наградил его за личный вклад в евроинтеграцию.

Соответствующий указ президента страны Петра Порошенко опубликован на его сайте в понедельник, 19 июня.

В тексте говорится, что Яценюк был награжден «за личный вклад в реализацию евроинтеграционных стремлений Украины, введение Европейским союзом безвизового режима, укрепление международного авторитета Украины, многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм».

Ордена "За заслуги" также удостоен министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Яценюк занял пост главы украинского правительства в 2014 году после Евромайдана. О своей отставке он объявил в апреле 2016-го. К его уходу с должности привел разгоревшийся в стране политический кризис.