Следить за разводом мостов в Петербурге теперь можно в реальном времени

«Мостотрест» 19 июня запустил сервис, с помощью которого можно узнать о разводе мостов в Петербурге в режиме реального времени.

Как полагает директор учреждения Александр Бурносов, информация «Мостотреста» о режиме развода водных переправ будет максимальная точная. «Довольно часто петербургские мосты сводятся ранее утвержденного графика – как правило, по факту прохождения последнего судна. Но жители и гости города раньше не имели возможности узнать об этом, и ориентировались на график», – заявил он.

Онлайн-система показывает, сколько времени осталось до разводки и наведения моста, будет ли вторая разводка моста за ночь и что вообще с ним происходит в данный момент времени.

Отметим, что до сих пор наиболее популярным у горожан является похожий сервис «Яндекса», который ориентируется на данные «Мостотреста» и читателей.